В некоторых районах Москвы зафиксировали повышенный уровень сероводорода

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Повышенное содержание сероводорода в воздухе зафиксировано в отдельных районах Москвы прошедшей ночью, сообщили в "Мосэкомониторинге" в четверг.

"Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов.

Вблизи автотрасс, по данным на 10.00, максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,6 ПДКм.р., оксид азота – до 0,2 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.

На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,5 ПДКм.р., оксид азота – до 0,2 ПДКм.р., приземный озон – 0,6 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,1 ПДКм.р.

Как отметили в "Мосэкомониторинге", в дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.