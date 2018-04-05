Мемориал у сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" охраняют круглосуточно

Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. 5 апреля 2018

Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. 5 апреля 2018

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Стихийный мемориал из цветов и игрушек, возникший после пожара около торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, круглосуточно охраняется, ни одна из игрушек не будет выброшена, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах крупнейшего пожара.

© Фото : пресс-служба администрации Кемерово Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. 5 апреля 2018 © Фото : пресс-служба администрации Кемерово Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. 5 апреля 2018

Позже импровизированный мемориал из цветов и игрушек стихийно сложился в форме сердца. Однако накануне в интернете появились фотографии с выброшенными в мусор игрушками, которые якобы до этого были около "Зимней вишни".

"В интернете стали появляться снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью "Кемерово, помним", якобы расположенные в Кемерово. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ "Зимняя вишня" администрация города Кемерово взяла под контроль его охрану и содержание", — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, организовано дежурство волонтеров студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) "Скала" и кемеровской епархии.

"Для поддержания порядка и соблюдения норм безопасности проводится уборка территории и увядших цветов, ни одна из игрушек не будет выброшена", — заверили в городской администрации.