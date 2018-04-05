Госдума разрешила губернаторам создавать антитеррористические комиссии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому по решению губернаторов могут создаваться антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях.

Закон наделяет высшее должностное лицо субъекта РФ полномочиями по формированию на территории одного или нескольких муниципальных образований региона коллегиальных органов для обеспечения взаимодействия территориальных органов ФОИВов, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации его последствий и (или) для реализации их решений. Кроме того, закон наделяет глав субъектов полномочиями по утверждению положения о таком коллегиальном органе.

Согласно закону, решения органов, сформированных в соответствии с новой нормой, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем субъекте России.

При этом неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена региональным законодательством.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время значительный объем задач по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на местном уровне решается антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях (АТК в МО). Вместе с тем формирование таких комиссий, порядок создания и организация их деятельности нормативно не закреплены, в связи с чем АТК отсутствуют в ряде муниципальных образований.

По сложившейся к сегодняшнему дню практике АТК в МО создаются по усмотрению главы муниципального образования (местной администрации) в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии в субъекте РФ, говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в сопроводительных документах, изучение функционирования АТК в МО показало, что проблемные аспекты их деятельности являются следствием неопределенного правового положения этих комиссий, что влечет трудности в реализации полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере.