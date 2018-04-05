На автодорожной части моста в Крым установили противоветровые обтекатели

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Обтекатели, минимизирующие ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части моста в Крым установили на его фасаде, над участком Керчь-Еникальского канала, сообщил в четверг инфоцентр "Крымский мост".
Обтекатели представляют собой 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки", напоминают по форме крыло самолета, сообщили строители.
"Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра – стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета", — цитирует "Крымский мост" слова заместителя директора по проектированию "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Виктора Галаса.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
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