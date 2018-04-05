На автодорожной части моста в Крым установили противоветровые обтекатели

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Обтекатели, минимизирующие ветровую нагрузку на арочный пролет автодорожной части моста в Крым установили на его фасаде, над участком Керчь-Еникальского канала, сообщил в четверг инфоцентр "Крымский мост".

"Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу. Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала",- сообщили в инфоцентре.

Обтекатели представляют собой 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки", напоминают по форме крыло самолета, сообщили строители.

"Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра – стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета", — цитирует "Крымский мост" слова заместителя директора по проектированию "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Виктора Галаса.

Оба арочных пролета – железнодорожный и автодорожный – были установлены в проектное положение в 2017 году во время уникальных морских операций в Керченском проливе. Длина арочных пролетов Крымского моста – 227 метров. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал. Высота арок в высшей точке – 45 метров от нижнего пояса (или 80 метров от поверхности воды). Вес автодорожной арки составляет около 5 тысяч тонн.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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