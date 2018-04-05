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Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают ситуацию с экологией в своей местности

Сюжет:
"Общественные мнения" (345)
08:5805.04.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТрубы ТЭЦ. Архивное фотоТрубы ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 60% россиян положительно оценивают экологическую обстановку в месте своего проживания, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Вы довольны экологической ситуацией в вашем городе?
Результаты

  • 15.9%

    Проблем не вижу, у нас чистый воздух

  • 27.9%

    Возможно есть проблемы, но я не обладаю достаточной информацией

  • 29.8%

    В моем городе много промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу

  • 26.4%

    Я живу в мегаполисе, приходится мириться с неизбежными проблемами
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Отвечая на вопрос: "Как бы вы оценили экологическую обстановку в вашем населенном пункте, местности?", 34% респондентов сказали, что обстановка "скорее благополучная", еще 25% россиян выбрали вариант ответа "в целом благополучная".

"Скорее неблагополучной" назвали экологическую обстановку 28% опрошенных, а 10% респондентов выбрали вариант ответа "очень плохая, близкая к катастрофической". Еще 3% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

Кроме того, респондентам предлагалось ответить на вопрос "Как, по вашему мнению, изменилась экологическая обстановка в вашем населенном пункте, местности за последние 5 лет?". 44% опрошенных сказали, что она не изменилась, 27% выбрали вариант "скорее ухудшилась", еще 25% россиян сказали, что экологическая обстановка "скорее улучшилась", а 4% затруднились ответить.

Загрязнение воздуха. Архивное фото
© Fotolia / Николай Григорьев
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На вопрос о том, как изменилась ситуация за последние 5 лет в сфере охраны лесов, зеленых зон и парков, 37% опрошенных сказали, что она скорее улучшилась, 29% выбрали вариант "ситуация не изменилась", еще 21% респондентов сказали, что она скорее ухудшилась, а 13% затруднились ответить.

В сфере чистоты территорий, состояния организованных и неорганизованных мусорных свалок 37% россиян сказали, что ситуация скорее ухудшилась, 35% опрошенных считают, что ситуация не изменилась, еще 23% сказали, что она скорее улучшилась, а 5% затруднились ответить.

По данным опроса, в сфере охраны животных и борьбе с браконьерством ситуация не изменилась, такого мнения придерживаются 30% россиян. Еще 20% сказали, что она скорее улучшилась, а 10% считают, что ситуация скорее ухудшилась. Еще 40% респондентов затруднились ответить. Кроме того, 57% опрошенных считают, что экологическая ситуация в сфере чистоты воздуха не изменилась, 24% сказали, что она скорее ухудшилась, еще 14% считают, что ситуация скорее улучшилась, а 5% затруднились ответить.

Смог в Пекине
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Согласно данных исследования, 52% респондентов считают, что экологическая ситуация в сфере чистоты водоемов и питьевой воды не изменилась, 31% выбрали вариант "скорее ухудшилась", еще 10% считают, что она скорее улучшилась, а 7% затруднились ответить. 64% россиян считают, что ситуация не изменилась в сфере уровня шума, 22% выбрали вариант "скорее ухудшилась", еще 9% считают, что ситуация скорее улучшилась, а 5% затруднились ответить. Также 49% опрошенных считают, что климат остался стабильным и ситуация не изменилась, 26% сказали, что ситуация в данной сфере скорее улучшилась, еще 7% респондентов считают, что она скорее ухудшилась, а 18% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос: "А как, на ваш взгляд, изменится экологическая обстановка в нашем населенном пункте в ближайшие 2-3 года?", 39% россиян предположили, что она не изменится, 29% считают, что скорее улучшится, еще 18% сказали, что ситуация скорее ухудшится, а 14% респондентов затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24-25 марта 2018 года на территории РФ среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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