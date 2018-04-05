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Общество

ВЦИОМ выяснил, что россияне считают самой острой экологической проблемой

Сюжет:
"Общественные мнения" (344)
08:2105.04.2018
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГород Новосибирск. Архивное фотоГород Новосибирск. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Большинство россиян считают, что загрязнение воздуха является наиболее острой экологической проблемой в стране, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Респондентам было предложено ответить на следующий вопрос "Какая экологическая проблема в вашем населенном пункте/местности стоит сейчас наиболее остро, требует решения в первую очередь?". Двадцать процентов россиян сказали, что экологической проблемы нет, 16% выбрали вариант "загрязнение воздуха заводами", еще 11% назвали такой проблемой мусорные свалки и переработку мусора. По данным исследования, 10% опрошенных выбрали вариант "мусор не убирают, несвоевременно вывозят", еще 9% сообщили о проблеме загрязнения рек и озер, а также об очистке водоемов.

Кроме того, 8% россиян в качестве экологической проблемы назвали плохое качество водопроводной воды, еще 6% — загрязненный воздух, 5% россиян указали на загрязнение воздуха транспортными средствами. Еще 4% опрошенных выбрали вариант "вырубка лесов", а 2% отметили отсутствие высадки деревьев и озеленения городов.

По данным ВЦИОМ, еще по 1% россиян выбрали такие варианты ответа, как "проблемы канализационных стоков", "загрязнение лесов, отсутствие лесничеств, ухода за лесными зонами", "горящие леса", "загрязнение рек, озер, морей отходами производства", "высокий процент заболеваний, связанных с экологией, среди людей", "неконтролируемая добыча ресурсов", "не убирается снег, угроза сильных затоплений", "общее загрязнение окружающей среды", "нет контроля за используемыми удобрениями на полях", "высокий уровень радиации", а также "отсутствие государственного контроля за экологической ситуацией".

Согласно данным исследования, еще 4% респондентов выбрали другой вариант, а 5% сказали, что "в первую очередь нужно решать другие проблемы". Пятнадцать процентов россиян затруднились ответить на поставленный вопрос.

Отвечая на вопрос "Кто, по вашему мнению, должен нести основную ответственность за состояние экологии в нашем населенном пункте?", 29% опрошенных назвали местную власть (города, района), 25% — региональную власть (губернатор, глава администрации и региона), еще 20% сказали, что ответственность лежит на самих людях, а 10% считают, что специальные правительственные службы (минприроды, экологическая полиция, МЧС и другие). Кроме того, 7% респондентов выбрали вариант ответа "федеральная власть, правительство в целом", еще 3% россиян сказали, что такую ответственность должны нести общественные организации, в том числе экологические, а 2% выбрали вариант ответа "предприятия". Четыре процента опрошенных затруднились ответить.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос "По вашему мнению, как федеральные власти справляются сейчас с решением экологических проблем?". Отвечая на данный вопрос, 38% россиян сказали, что "результаты есть, но они не слишком значительны", 28% опрошенных считают, что "практических результатов нет, все остается как было". Еще 12% считают, что "ситуация становится даже хуже, проблемы усиливаются", а 9% придерживаются мнения, что "власти делают много для решения этой проблемы". Еще 13% россиян затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24-25 марта 2018 года на территории РФ среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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