Число дальневосточных леопардов в Приморье превысило сто особей в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Число редких дальневосточных леопардов превысило 100 особей: по итогам фотомониторинга в Приморье в 2017 году зафиксировано 84 взрослых леопарда и 19 котят, сообщил старший научный сотрудник нацпарка "Земля леопарда" Глеб Седаш.

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. Учеты начала 2000-х годов фиксировали в дикой природе только около 30 этих хищников. По данным за 2015 год, в нацпарке обитало около 70 леопардов.

"Было зафиксировано взрослых 84 особи, а также 19 котят, из них 12 маленьких", — сказал журналистам

По его словам, из это числа котят семь — подростки. Также за год зафиксировано 25 взрослых особей тигров.

На территории национального парка действуют около 400 автоматических камер – это крупнейшая подобная сеть в России. Результаты их проверки оглашены 5 апреля 2018 года – в день шестой годовщины основания ФГБУ "Земля леопарда".

В приморском нацпарке обитает значительная часть популяции леопарда. Научный отдел учреждения ждет данных от коллег из КНР, на территории которой в прежние годы также фиксировались редкие кошки.