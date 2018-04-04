Симоньян рассказала о преимуществах "мягкой силы"

НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Оппоненты России постоянно используют "мягкую силу", это позволяет им диктовать свою волю политическим элитам других стран, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

В то же время она отметила, что российскую "мягкую силу" стараются лишить доступа к общественности. В пример журналистка привела решение национального совета по электронным СМИ Латвии, который выступил против использования в государственных массмедиа материалов агентства Sputnik.

"Сегодня Латвия запретила своим СМИ и гражданам что бы то ни было иметь общее со Sputnik. <…> Это такой страх, что а вдруг это "мягкая сила", а вдруг они что-то у нас натворят, вдруг наши люди их почитают, к ним придут, заразятся бациллой и станут больше любить Россию, чем мы это разрешаем, чем это положено. В таких реалиях мы работаем", — сказала Симоньян.

По ее словам, есть много историй, когда представители национальной диаспоры, живущие в России, хотели открыть на своей исторической родине, например, русскую школу, помочь университету, организовать курсы изучения русского языка, и им это не разрешали потому, что "приходил сигнал из определенного посольства, в данном случае конкретно американского, о том, что этого делать нельзя".

При этом она обратила внимание на то, насколько эффективна может быть "мягкая сила" при ее разумном применении.

"Наши оппоненты своей "мягкой силой" добились того, что во многих этих странах, несамостоятельных странах, элиты работают на них. Их и завоевывать не надо, они работают, как их подчиненные, на зарплате, и что им говорит маленький человек — посол, то делает большой человек — премьер-министр или президент в иных странах. Вот что такое "мягкая сила", чем мы, к сожалению, какое-то время не занимались", — заметила главный редактор.

Она добавила, что Россия в свое время настолько погрязла в собственных внутренних проблемах, что просто упустила это из виду. "Если ты не занимаешься своей "мягкой силой", то рано или поздно тобой займется чужая "мягкая сила", — заключила Симоньян.