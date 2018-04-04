В Госдуму внесли законопроект о замене срока охраны авторских прав

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Законопроект о замене 50-летнего срока охраны авторских прав произведений, срок которых не истек к 1 января 1993 года, на 20-летний срок действия авторского права внесен в Госдуму депутатом Олегом Смолиным (КПРФ).

Изменения вносятся в часть первую 6 статьи ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ".

"В случае его принятия произведения науки, литературы и искусства, а также связанные с ними объекты смежных прав, находившиеся по состоянию на 1 января 1993 года в общественном достоянии, но по которым до 1 января 1993 года не истекли 50-летние сроки со дня их обнародования (или создания), признаются находящимися в общественном достоянии со дня истечения 25-летнего срока со дня их обнародования (создания)", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что по Гражданскому кодексу РСФСР срок охраны авторских и смежных прав составлял 25 лет, после чего объекты таких прав переходили в общественное достояние.

По мнению автора законопроекта, третий пункт Постановления Верховного Совета РФ, продублированный в 6 статье ФЗ, фактически приватизировал часть произведений советского общенародного культурного достояния уже перешедших ко времени принятия Закона в общественное достояние.