Собянин рассказал, когда завершатся проверки в ТЦ в Москве

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Проверки торговых центров в Москве должны завершиться через 10 дней, все выявленные нарушения возьмут на жесткий контроль, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире "ТВЦ".

"Проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров, в первую очередь там, где есть дети. Думаю, что в течение 10 дней эти проверки по городу закончатся. Все недостатки после их выявления будут поставлены на контроль…" — сказал он.

Массовые проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В результате пожара в четырехэтажном ТЦ 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Как сообщил 4 апреля РИА Недвижимость член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой, восемь из пятнадцати проверенных МЧС торговых центров, расположенных на территории Москвы и Московской области, не соответствуют нормам пожарной безопасности.