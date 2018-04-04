В Москве продолжат сносить самострои, рассказал Собянин

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Самострои продолжат сносить в Москве, поскольку они несут угрозу безопасности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире "ТВЦ".

"Нам нужно продолжать работу с самостроем. Вы знаете, что за последние годы мы снесли сотни объектов самостроя, которые не проходили должную экспертизу строительную, санитарную, противопожарную, которые располагались на опасных городских коммуникациях. Мы много раз говорили, что эти объекты не должны работать. Много было дискуссий на эту тему", — сказал он.

Собянин подчеркнул, что такие объекты небезопасны, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации ответственными будут власти.

"Поэтому и эту работу мы продолжим", — заключил мэр.