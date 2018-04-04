Власти: подсветка светофоров в Москве сводит ДТП с пешеходами почти к нулю

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дополнительная светодиодная подсветка, установленная на светофорах 68 улиц в Москве, сократила количество ДТП на этих переходах с участием пешеходов практически до нуля, сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев журналистам.

Ранее ЦОДД оборудовал дополнительной светодиодной подсветкой регулируемые пешеходные переходы по 68 адресам во всех округах Москвы. Светодиодная лента, закрепленная на опоре светофора, загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. Кроме того, вместе со светофором подсвечиваются дорожные знаки "Пешеходный переход".

Как отметил Юрьев, для эксперимента с подсветкой в прошлом году были выбраны 5 аварийно-опасных пешеходных переходов.

"В Москве 68 пешеходных переходов оснащено специальной дополнительной подсветкой, эта мера помогает снижать аварийность, привлекает больше внимания к самому пешеходному переходу, позволяет водителю заранее снижать скорость, соответственно, хорошо влияет на безопасность самых незащищенных участников дорожного движения — пешеходов. На участках, где проводился эксперимент, аварийность снизилась почти до нуля", — сказал Юрьев.

Он подчеркнул, что власти продолжат развивать проект. По его словам, в настоящее время определяется адресный перечень для установки подобной подсветки на новых переходах.

"По предварительным подсчетам, подобная подсветка в ближайший год-два может появиться на более чем 100 объектах", — отметил глава ЦОДД.

Эксперимент по инновационной подсветке светофоров на регулируемых пешеходных переходах стартовал в столице в январе 2017 года и получил большой положительный отклик со стороны жителей, отмечают в ЦОДД. В проекте "Активный гражданин" мероприятия по оснащению светофоров подсветкой получили высшую оценку в 5 баллов от 126 тысяч москвичей, общий балл оценки "Городской новинки" составил 4,8. Всего в голосовании приняли участие более 150 тысяч горожан.