Топ-менеджеры расскажут московским школьникам, как технологии меняют жизнь

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Топ-менеджеры ряда ведущих компаний расскажут школьникам Москвы, как современные информационные технологии меняют жизнь людей, сообщили РИА Новости в департаменте информационных технологий Москвы в среду.

Бесплатный образовательный проект проводится с 29 марта по 15 мая для столичных школьников 5-11 классов.

"Сегодня крайне важно с юных лет понимать, как устроен цифровой мир. Программа "Школы умного города" поможет ребятам получить ценные и полезные знания в этой области. В ходе курса лекций перед школьниками средней и старшей школы выступят топ-менеджеры ведущих компаний отраслей, представляющих различные сферы жизни мегаполиса", — говорится в сообщении.

Как заявил глава департамента Артем Ермолаев, задача его ведомства заключается не только в разработке и внедрении самого современного программного обеспечения и инфраструктуры в столице, но и в обучении жителей информационным технологиям. "Школа умного города", по его словам, поможет в реализации этой задачи.

К проекту уже присоединились крупные компании, представители которых прочитают школьникам лекции.