Ликсутов: открытие новых станций разгрузило "Петровско-Разумовскую" на 40%

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Нагрузка на станцию "Петровско-Разумовская" салатовой ветки в московском метро снизилась на 40% с открытием новых станций линии, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Благодаря открытию новых станций 22 марта нагрузка на станцию "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро снизилась на 40%. Среднесуточный пассажиропоток "Петровско-Разумовской", которая была конечной на линии, перераспределился на новые станции", — сказал он.

Ликсутов напомнил, что ранее жителям районов вблизи новых станций приходилось тратить 20-25 минут, чтобы доехать до ближайшей станции метро "Петровско-Разумовская". С вводом нового участка, по его словам, горожане теперь могут доехать от "Селигерсой" до "Петровско-Разумовской" за восемь минут.

Средний ежедневный пассажиропоток в будний день на новых станциях — "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" — составляет около 53 тысяч человек, с момента запуска участка ими воспользовались более 500 тысяч человек, добавил вице-мэр.

С открытием новых станций метро в шаговой доступности появилось у жителей Бескудниковского района, улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Кроме этого, по словам Ликсутова, пассажирам стало удобнее добираться от "Окружной" до одноименной станции МЦК.