Проект RT о революции 1917 года стал финалистом премии Webby Awards

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал финалистом премии Webby Awards. Об этом сообщается на сайте телеканала.
"Номинация на Webby — это еще один знак международного признания #1917LIVE. Этим проектом мы попробовали создать инновационный формат, который увлек бы людей новым подходом в изучении истории", — сказал автор идеи проекта #1917LIVE Кирилл Карнович-Валуа.
В 2016 году телеканал RT уже одержал победу в номинации "Социальные медиа: Новости и информация" People's Voice Award — в зрительском голосовании премии Webby Awards.
Пользователи могут также отдать свой голос за проект RT в категории People's Voice Award на сайте премии.
Проект RT #1917LIVE — одна из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Его запустили в конце 2016 года. В рамках проекта сообщения от лица десятков исторических персонажей от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат публиковались в режиме реального времени.
Webby Awards является "самой почетной премией в области интернета" по версии New York Times. Она ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входят более тысячи профессионалов веб- и медиарынка.