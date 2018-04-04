МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти Подмосковья готовы приступить к работам по рекультивации на полигоне "Кучино" в Балашихе, заявил министр экологии региона Александр Коган.

"Мы полностью готовы приступить к полномасштабной рекультивации полигона "Кучино". Готовы приступить немедленно", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе все подготовительные работы к дегазации завершатся до 13 апреля.

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации, запланированной на конец 2018 года, на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.