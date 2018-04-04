Россияне вскоре смогут проверять легальность сигарет с помощью смартфона

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первая пачка сигарет с электронной маркировкой была продана в магазине "Перекресток" 2 апреля, а в скором времени российские покупатели получат возможность проверять легальность сигарет с помощью мобильного приложения, говорится в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Магазин компании X5 Retail Group "Перекресток" 2 апреля провел через онлайн-кассы, то есть вывел из оборота, первые промаркированные пачки сигарет. Таким образом табачная продукция с цифровой маркировкой всего за два месяца пилотного проекта успешно прошла полный цикл прослеживания", — говорится в сообщении.

"В ближайшее время в эксперимент будут вовлечены и покупатели — мобильное приложение "Маркировка" станет доступным для скачивания через Appstore или Google Play и позволит им проверять легальность сигарет с цифровой маркировкой, увидеть весь путь товара, информацию о составе, дате и месте производства, отсканировав код камерой смартфона", — добавляет ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке табачной продукции начался в России 15 января, он продлится до конца 2018 года. В ходе эксперимента пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает ЦРПТ.

"Благодаря пилотному проекту, у нас есть возможность совместно с ритейлом, оптом и производством отработать на практике все алгоритмы и, если будет необходимо, внести изменения, чтобы переход на маркировку стал для бизнеса максимально удобным и требующим минимальных затрат. Отработка технологии позволит выйти на оптимальную схему, применимую к широкому кругу товаров в создаваемой единой национальной системе маркировки и прослеживаемости", — сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, слова которого приводятся в релизе.

"Мы видим в тестируемой системе маркировки высокий потенциал для борьбы добросовестных участников потребительского рынка с оборотом нелегальной табачной продукции по всей стране, поэтому принимаем в эксперименте самое активное участие", – отметил в свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов. В ближайшее время к работе с маркированными пачками присоединятся магазины розничной сети Metro.