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Общество

Врачи рассказали о состоянии 11-летнего мальчика, пострадавшего в Кемерово

12:2904.04.2018
(обновлено: 12:30 04.04.2018)
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© Фото : МЧС России по Кемеровской областиСотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в КемеровоСотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 4 апр — РИА Новости. Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы отмечают улучшение физического и психологического состояния 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" выпрыгнул с четвертого этажа, ему уже разрешили сидеть, и скоро он сможет ходить, сообщил журналистам в среду заместитель директора медучреждения по хирургической помощи, главный детский нейрохирург региона Константин Ковальков.

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"На сегодняшний день мы расцениваем его состояние как удовлетворительное, мальчик идет на поправку большими шагами, ему разрешили сидеть. Планируем, что после осмотра травматолога ему разрешат вставать к этим выходным: скорее всего, в пятницу-субботу мальчик сможет подняться, сможет ходить", — сказал Ковальков.

По его словам, в понедельник ребенку сняли швы с некоторых ран на теле, по легким также отмечается положительная динамика, которую подтвердил последний рентгеновский снимок. "Как клинически, так и рентгенологически проблемы со стороны легких уже разрешились. Психологическое состояние мальчика тоже хорошее: он активен, улыбается, легко идет на контакт, и, в общем-то, строит планы на будущее", — отметил врач.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Во время пожара ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика. По данным врачей, у мальчика три бабушки, которые по очереди находятся с ним в больнице.

Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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