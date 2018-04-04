ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Почти половина интернет-пользователей в России (45%) за последний год сознательно отключала доступ к сети на день или более, при этом большинство — 83% — не чувствовали себя ущемленными, а 7% ощутили радость и расслабление, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 45% пользователей в последний год сознательно отключали доступ к интернету на день или более, вынужденно оставались без сети 66% респондентов. "При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление", — отмечается в исследовании.
Большинство интернет-пользователей (77%) признает необходимость в периодическом отдыхе от сети, около половины (47%), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.
Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя данные опроса, отмечает, что хотя массовое увеличение интернет-аудитории продолжается, это происходит не так бурно, как в начале 2000-х. "Сейчас наше внимание обращено к другой тенденции-гипотезе: за бурным приливом социальных масс в новое для себя коммуникационное пространство мы ожидаем эффекта некоторого оттока в офлайн. Эта тенденция может иметь много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством — все это нам еще предстоит мониторить и проверять", — приводятся слова социолога в пресс-релизе.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта-1 апреля 2018 года среди 2 тысяч совершеннолетних россиян. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.