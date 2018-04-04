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Общество

ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей

Сюжет:
"Общественные мнения" (343)
11:2404.04.2018
(обновлено: 11:28 04.04.2018)
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© Fotolia / cottonfiocМобильный телефон. Архивное фотоМобильный телефон. Архивное фото
© Fotolia / cottonfioc

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Почти половина интернет-пользователей в России (45%) за последний год сознательно отключала доступ к сети на день или более, при этом большинство — 83% — не чувствовали себя ущемленными, а 7% ощутили радость и расслабление, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Сортировка посылок на почте. Архивное фото
© Fotolia / industrieblick
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Согласно исследованию, доля пользователей интернета в России в 1 квартале 2018 года составила 80%. Рост числа ежедневных интернет-серферов с 28% в 2011 году дошел до 62% в 2018 году, а среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%.

Отмечается, что 45% пользователей в последний год сознательно отключали доступ к интернету на день или более, вынужденно оставались без сети 66% респондентов. "При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление", — отмечается в исследовании.

Большинство интернет-пользователей (77%) признает необходимость в периодическом отдыхе от сети, около половины (47%), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.

Девушка с телефоном. Архивное фото
© Depositphotos / focuspocusltd
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По данным ВЦИОМ, гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% — что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 47% это станет серьезным испытанием. Для сравнения, в 2017 году такой ответ на данный вопрос дали 32% опрошенных. Еще 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя данные опроса, отмечает, что хотя массовое увеличение интернет-аудитории продолжается, это происходит не так бурно, как в начале 2000-х. "Сейчас наше внимание обращено к другой тенденции-гипотезе: за бурным приливом социальных масс в новое для себя коммуникационное пространство мы ожидаем эффекта некоторого оттока в офлайн. Эта тенденция может иметь много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством — все это нам еще предстоит мониторить и проверять", — приводятся слова социолога в пресс-релизе.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd
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"Скорее всего, этот эффект окажется маятниковым, пока социальные практики окончательно не сформируются, но одно уже ясно сейчас: сегодня в обществе есть заметный запрос на "информационные каникулы" и "периоды коммуникационной тишины", — добавил Родин.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта-1 апреля 2018 года среди 2 тысяч совершеннолетних россиян. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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