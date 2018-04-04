Комитет Госдумы поддержал проект о пожизненном заключении для педофилов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.

Комитет выступает по данному проекту соисполнителем.

Авторами инициативы значатся первый вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие. Депутаты подчеркивают, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей.

"Настоящим законопроектом вводится возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, как отмечается, законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса РФ положением, по которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Член комитета Валентина Миронова отметила значимость предлагаемых изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. По словам Мироновой, такие изменения будут способствовать укреплению государственных гарантий по обеспечению безопасности детей, защиты их жизни, а также неотвратимости наказания виновных в преступлениях против несовершеннолетних.

"Мы, безусловно, поддерживаем концепцию данного законопроекта и рекомендуем Государственной думе принять законопроект в первом чтении", — сказала на заседании Миронова.

Депутат также отметила необходимость привести в соответствие друг с другом две статьи УК, чтобы и на предварительном следствии, и во время судебного разбирательства присутствие педагога или психолога было обязательным.