Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева, заявившая о необходимости отстрела бродячих собак, резко ответила на критику зоозащитников в свой адрес.
"Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", — подчеркнула Малышева в комментарии RT.
Ранее в эфир Первого канала вышел выпуск программы "Жить здорово", в котором обсуждалась проблема бродячих животных. В качестве гостя на передаче появился музыкант Юрий Лоза и рассказал о том, что стая собак загрызла мужа его племянницы. Высказывая свою позицию, Малышева заявила, что бездомных собак нужно отстреливать, и добавила, что зоозащитники "не должны мешать жизни людей".
Слова телеведущей вызвали шквал критики со стороны защитников животных. На сайте Change.org появилась петиция с просьбой привлечь Малышеву к ответственности.