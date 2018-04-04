Названы знаменитости, которые будут читать текст "Тотального диктанта"

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Телеведущий Михаил Шац прочтет текст "Тотального диктанта" в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова — в Иркутске, в Тюмени диктовать будет участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков, об этом журналистам сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

"В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина. В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова", — рассказала организатор.

По её словам, в Тюмени будет диктовать участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине идёт процесс организации участия Виктора Сухорукова.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.