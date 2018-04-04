РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роскачество рассказало, как не ошибиться при покупке шашлыка в магазине

05:2004.04.2018
(обновлено: 05:35 04.04.2018)
01920
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкШашлык. Архивное фотоШашлык. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Роскачество начало масштабное исследование мяса для шашлыка 50 торговых марок в преддверии майских праздников, а пока эксперты дают советы, как выбрать правильные кусочки и что должно входить в состав маринада.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Россиян ждут длинные выходные в майские праздники

Результаты первых проверок станут известны ближе к праздникам и будут публиковаться постепенно, по мере того, как производители начнут выпускать этот сезонный товар.

Посторонним ДНК…

Для участия в масштабной проверке специалисты будут закупать свежую маринованную свинину. Исследования пройдут по 37 показателям качества и безопасности, включая определение наличия именно мяса в шашлыке, а не жира, кожи или костей, свежести продукта, посторонних ДНК курицы, говядины или баранины.

Шашлык проверят на соответствие ГОСТу и техническому регламенту, а также собственному стандарту Роскачества, который устанавливает более жесткие требования к качественным характеристикам.

В первую очередь, эксперты определят массовую долю мышечной ткани, что даст ответ на вопрос: в продукте больше мяса или же жил, кожи и костей.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Госдуме предложили учредить новую праздничную дату
По словам доктора технических наук, профессора, замдиректора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасии Семеновой, с 2006 года мясные полуфабрикаты подразделяются на категории по содержанию мышечной ткани – самого ценного компонента мяса.

"Это категории А, Б, В, Г и Д. Категория А содержит от 80 до 100% мышечной ткани, полуфабрикаты категории А в пищевом отношении самые ценные, в ценовом — самые дорогие. При исследовании шашлыка его категорию определяют методом препарирования, то есть разделения продукта на мышечную ткань — "красную часть" и совокупность жировой и соединительной тканей — "белую часть", — рассказала Семенова.

Доля рассола

Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Власти Москвы рассказали о перекрытиях движения в пасхальные праздники
Специалисты также будут изучать шашлык на предмет соотношения количества мяса и маринада. По словам Семеновой, шашлык – продукт сложного рецептурного состава, который содержит также воду, лук, соль, пищевые добавки, уксус, лимон, пряности.

"Поэтому потребителю важна информация о доле маринада или рассола в шашлыке и доле мяса. В мясном полуфабрикате доля мясных ингредиентов должна быть не менее 60%, при исследовании качества шашлыка такая информация подтверждается весовым методом", — объяснила профессор.

Оценка качества любого пищевого продукта в обязательном порядке предполагает органолептические исследования. Для полуфабрикатов, в том числе и для шашлыка, органолептическая оценка проводится дважды: в сыром виде оценивают, внешний вид, цвет, запах, консистенцию; затем шашлык доводят до кулинарной готовности и проводят органолептическую оценку уже с опробованием продукта.

Афон. Монахи
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Перейти в фотобанк
Игумен: традиции разговляться шашлыком и колбасой на Пасху нет
В исследовании шашлыка также важна оценка свежести. Семенова уточнила, что свежесть оценивается по ряду параметров – "это и микробиологические показатели, как известно, сырое мясо прекрасная среда для роста микроорганизмов, поэтому существуют жесткие нормы по содержанию в шашлыке общего количества микробных клеток, не допускаются патогенные микроорганизмы".

Кроме этого, свежесть полуфабрикатов, определяют гистологическим, органолептическим и химическим методами.

Радионуклиды, пестициды и антибиотики

Приусадебный участок
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Шашлык надвигается: как быстро обновить фасад дачи к началу сезона
Важным вектором исследования станет изучение детального состава свиного шашлыка. Так, шашлык исследуют по показателю массовой доли оксипролина, что позволит выяснить насколько мясо "старое" или "молодое". Ещё одно направление – это проверка ДНК на присутствие говядины, курицы или баранины.

Шашлык – это мясной полуфабрикат, объясняют в Роскачестве. Его исследования проводят так, как и исследования качества и безопасности мясных полуфабрикатов. Прежде всего, это показатели безопасности, включая микробиологические показатели, а также соответствие продукта гигиеническим нормативам содержания тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов и гербицидов, антибиотиков и прочих "загрязнителей", которые могли попасть в мясо и накопиться в нём еще при жизни животного.

По словам специалистов, использование различных лекарственных препаратов – это вынужденная мера производителей.

"Антибиотики необходимы, чтобы животные не болели, но производители должны чётко контролировать остаточное содержание антибиотиков в мясе, решить проблему можно, тщательно проверяя сырье поставщиков и не закрывая глаза на погрешности", — считают в организации.

Проще — лучше

Открытие ярмарки отечественных фермерских продуктов в ГУМе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Устрицы, корюшка и пельмени с крапивой: лучшие праздники еды в марте
Семенова советует отдавать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.

"Старайтесь выбирать известный вам завод-изготовитель, на этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе, информация о продукте должна содержать сведения о том, что полуфабрикат мясной, а не мясосодержащий", — отмечает доктор технических наук.

По ее словам, лучше брать товар категорий А и Б. "Категории Г и Д – это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, обращайте внимание на состав и дату изготовления, состав должен быть максимально прост, как, если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях", — добавляет Семенова.

Фестиваль ухи в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Футбольным болельщикам предложат раков, барабульку, клопсы и шашлык
Само Роскачество, имеющее свой опережающий стандарт, заявляет, что в составе свиного шашлыка могут присутствовать свинина, лук репчатый свежий, соль поваренная пищевая, пряности молотые или экстракты пряностей (перец черный или белый), вода питьевая, уксус, а также свежий лимон, сахар, глюкоза и другие пищевые ингредиенты за исключением растительных и животных белков, углеводных ингредиентов растительного, микробного или гидробионтного происхождения (крахмалов, каррагинанов, камедей, агар-агара и прочего).

Стандарт организации не допускает в составе шашлыка консервантов и фиксаторов (стабилизаторов) окраски, усилителей вкуса и аромата, загустителей, красителей, ароматизаторов, а также генно-модифицированных источников (ГМИ).

Размер имеет значение

Девушка готовится ко сну. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
Эксперт рассказал о влиянии еды и гаджетов на качество сна
Также покупателям настойчиво рекомендуется обращать внимание на дату, в особенности, если не планируется использовать шашлык сразу, "а, например, сначала повезете его на дачу".

"Дата изготовления должна быть максимально актуальной, то есть должна быть уверенность, что шашлык не простоял длительное время в торговой витрине, которая, как правило, не способна обеспечить стабильную температуру хранения", — предупреждают специалисты.

"Если вы купили шашлык, обратите внимание на размер и массу кусочков, кусочки по размеру и массе должны быть максимально однородны для того, чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур и для того, чтобы на шампуре шашлык равномерно доходил до кулинарной готовности. Если кусочки шашлыка однородны, и вам удобно было его готовить, запомните изготовителя и упаковку и смело берите ее в следующий раз", — говорится в рекомендациях.

"Оценивая свежесть шашлыка, помните, что несвежий, гнилостный запах невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами, если вы даже не обратите внимание на такой запах у сырого шашлыка, то в готовом виде, уже пробуя, обязательно почувствуете запах и вкус испорченного, несвежего продукта", — добавили в Роскачестве.

Зевающая собака
© Depositphotos / Damedeeso
Ученые рассказали, какая еда может внезапно парализовать собаку
Последний совет специалисты дают про непосредственно приготовление — "готовить шашлык на углях надо только так, чтобы не было никаких языков пламени".

"Пламя – это сигнал того, что в дыме присутствуют канцерогенные вещества, которые попадают сначала в мясо, а потом уже в ваш организм. С этой позиции самым безопасным способом приготовления мяса является его запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении", — заключили в Роскачестве.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства России в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена