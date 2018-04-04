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Общество

"Общение превратилось в пытку": российские хикки — о жизни в четырех стенах

08:0004.04.2018
(обновлено: 08:01 04.04.2018)
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© Depositphotos / PhotoboykoДевушка ест лапшу быстрого приготовления перед экраном ноутбукаДевушка ест лапшу быстрого приготовления перед экраном ноутбука
© Depositphotos / Photoboyko

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Камила Туркина. Тех, кто не покидает свои квартиры на протяжении многих месяцев, в Японии называют хикикомори. Такое отшельничество давно перестало быть частью только японской культуры. Подобный образ жизни не чужд и некоторым россиянам. Одни ушли в себя, не найдя общий язык с одноклассниками и родными, другим реальность заменил виртуальный мир. О фобиях и причинах затворничества РИА Новости рассказали российские хикки.

"Родственники думали, что я не в себе"

День 22-летней Киры Романовой из Санкт-Петербурга обычно начинался вечером, примерно в шесть часов. Если дома никого не было, она выходила из комнаты на кухню — там ее ждали заранее купленные старшим братом продукты. Потом Кира садилась за компьютер и допоздна смотрела фильмы. Каждый новый день походил на предыдущий: одна и та же квартира, паническая боязнь людей и открытого пространства.

© Фото из личного архиваКира Романова
© Фото из личного архива
Кира Романова

Проблемы с общением у Киры возникли еще в школе: одноклассники ее травили, отношения с родителями и родственниками тоже были натянутыми. Школу она окончила с трудом и поступила в техникум. Впрочем, смена обстановки не помогла.

"Я ходила на занятия месяца полтора, а потом поняла, что больше не могу — и общение с людьми, и обычная прогулка по городу стали для меня настоящей пыткой. Мне казалось, что все смотрят на меня и обсуждают. В итоге учебу я бросила и заперлась в квартире на целый год — выходила только изредка в случае крайней необходимости", — вспоминает Кира.

Одиночество. Архивное фото
© Fotolia / Junial Enterprises
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Она жила с братом — он приносил продукты, когда девушке-хикки было трудно выйти из дома самой. Немногочисленные друзья перестали с ней общаться, родные были заняты собственными проблемами.

"Родственники и знакомые думали, что я просто немного не в себе, но не обращали на меня особенного внимания. Правда, на шее родителей я не сидела — подрабатывала из дома дизайнером. Делала афиши, визитки, открытки. С клиентами контактировала только через посредника — тяжело давалось общение с незнакомыми людьми", — объясняет Кира.

Со временем отношения с братом тоже испортились — его раздражало поведение младшей сестры. Он насмехался над ней, игнорировал ее просьбы.

"Поначалу брат не думал, что есть проблема. Когда просила сходить в магазин, мы договаривались: он покупает продукты, я готовлю еду. А потом ему все надоело — стал подшучивать надо мной, называл неудачницей. Пыталась ему объяснить, но все напрасно. Меня никто не слышал. Мне кажется, что в социуме уважение вызывают только привлекательные и общительные люди", — говорит Кира.

Человек, страдающий психическим расстройством
© Depositphotos / Wisky
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Спустя год родители настояли на том, чтобы девушка посетила психиатра. На первых порах отшельница выходила на улицу только с мамой — за время затворничества страх перед людьми усилился. "Я сменила нескольких психотерапевтов, даже лечилась в клинике. Сейчас вроде понемногу оттаиваю, начинаю общаться с людьми. Но все еще веду отшельнический образ жизни", — признается она. Хотя собирается записаться в художественную школу.

Виртуальная реальность

Термин "хикикомори" пришел из Японии. В 2010 году там, согласно официальным данным, насчитывалось 700 тысяч человек, отказавшихся от социальной жизни. Однако сегодня стремление к уединению уже нельзя назвать особенностью исключительно японского менталитета. Проблема в том, что люди по всему миру находят себе единомышленников в интернете и полностью погружаются в виртуальный мир — отсюда и нежелание стремиться к чему-то в реальной жизни, поясняет заведующая Центром японских исследований Института востоковедения РАН Елена Катасонова.

"В Японии я познакомилась с родителями одного молодого человека, который не только безвылазно сидел дома, но и постепенно терял человеческое обличье — перестал заниматься собой, не стриг волосы и ногти. Многие из хикикомори спокойно живут на деньги своих родственников, не испытывая особых угрызений совести", — рассказывает эксперт.

Игровая приставка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Такие же люди есть и в России, отмечает она. И добавляет, что зачастую стремление к изоляции связано с психическими расстройствами и одержимостью компьютерными играми.

"Вот вам пример: сын моей знакомой ведет отшельнический образ жизни, ничем не занимается, целыми днями сидит в интернете. Многие молодые люди считают, что виртуальный мир намного интереснее реальности, а родители позволяют им быть иждивенцами", — комментирует ученый.

Работа — это энергозатратно

Москвичка Екатерина Осипова (имя изменено) тоже считает себя представителем субкультуры хикикомори. Причина ее затворничества — виртуальная реальность, в которую девушка ушла с головой.

Знак Копирайт на клавиатуре. Архивное фото
© Fotolia / momius
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Сейчас ей 17, и она оканчивает школу — посещать хотя бы часть уроков заставляют родители. Правда, Катя приходит на них не чаще раза в месяц. Одиннадцатиклассница уже решила, что не станет поступать в институт или искать работу: заниматься любимым делом можно и дома, полагает она.

"Если бы не родители, я бы уже сейчас вообще из дома не выходила. Мама с папой к этому относятся плохо — убеждают, что мне нужно больше общаться с семьей и найти свое место в жизни. С друзьями я не встречаюсь, разве что переписываюсь с некоторыми в социальных сетях", — рассказывает Катя.

Она большая поклонница японской поп-культуры, в том числе аниме и манги. Почти все свободное время проводит за просмотром любимых мультфильмов. Работа — это слишком энергозатратно и нужна далеко не каждому, считает школьница. "Гораздо интереснее посвящать себя многочисленным хобби, не выходя из комнаты, подальше от посторонних глаз. Если потребуются деньги, родители меня поддержат. Если откажутся, то я просто выйду замуж", — рассуждает Екатерина.

Сначала образ жизни, потом болезнь

Сами хикки до последнего не осознают, что с ними не все в порядке. Однако стремление к изоляции может быть симптомом душевного расстройства, подчеркивает заведующий кафедрой психологии языка МГУ, кандидат психологических наук Александр Раевский. Впрочем, если японские хикикомори ограждают себя ото всех, пытаясь избавиться от общественного давления, то в России эта проблема не так остра, утверждает эксперт.

Девушка у окна во время дождя. Архивное фото
© Depositphotos / RadaRani
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"Безусловно, тотальная асоциальность говорит о проблемах с психикой. С масштабами этого явления в Японии сложно что-то сравнивать — там счет идет на миллионы. Японское общество очень сильно влияет на каждого отдельного индивида. Японцы должны вести себя определенным образом в силу строгих традиций. Поэтому многие просто прекращают взаимодействовать с социумом — им так комфортнее", — объясняет Раевский.

Россияне — не заложники общественного мнения и могут свободно высказывать свою точку зрения. Но общее с Японией и другими странами есть: огромное количество развлекательного контента в социальных сетях и интернете в целом, который так привлекает молодежь. Причину асоциального образа жизни следует искать именно в этом, не сомневается психолог.

"Со временем такое отшельничество может превратиться в психическое расстройство. Если изначально затворничество — просто сознательный выбор человека, то потом формируется привычка, которую не так просто преодолевать, — предупреждает Раевский. — Сложно сказать, на каком этапе подобный образ жизни становится болезнью — это сугубо индивидуально".

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