В Госдуму внесли новую версию проекта о противоправном контенте в соцсетях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский рассказал РИА Новости, что он и Андрей Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
"Проект отличается от того, что мы вносили летом. Мы учли обоснованную критику, учитывая, что мы не скрывали, что брали за основу вариант законопроекта наших немецких коллег, и в какой-то части он действительно оказался нежизнеспособен к российскому законодательству", — заявил Боярский.
"Мы хотим наделить контролирующие органы правом в принудительном порядке обращаться через Роскомнадзор к владельцам площадок с официальными требованиями удалить недостоверные общественно значимые сведения, которые негативно влияют на информационную обстановку и в целом дискредитируют ситуацию в стране", — заявил Боярский.
Он заявил, что в обновленном проекте закона отсутствуют понятия "недостоверной информации", "информации, порочащей честь и достоинство другого лица". "В новой версии закона есть норма о том, чтобы граждане могли жаловаться уже на запрещенную законом информацию, а контролирующий орган мог вмешиваться в такие случаи распространения недостоверной информации", — пояснил Боярский.