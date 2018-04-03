Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.
По его словам, агентство расценивает данные действия как цензуру и считает блокировку аккаунта необоснованной. Комментариями Facebook РИА Новости пока не располагают.
Осенью 2017 года в ФАН жаловались, что трансляция новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google News была прекращена в ночь на 27 октября. Тогда компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН были недоступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно было найти в поиске. Выдача ссылок на сетевое издание была восстановлена 4 ноября.