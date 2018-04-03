Член Совфеда согласен, что ЕГЭ не отражает всю глубину знаний школьников

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Замглавы комитета Совфеда по науке и образованию Игорь Морозов считает, что ЕГЭ разрушил традиционную российскую школу, дающую школьникам глубокие знания по всем предметам, он поддерживает предложение главы РАН Александра Сергеева обсудить совершенствование системы ЕГЭ на высшем уровне.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в ходе возможной встречи с главой государства хотел бы обсудить вопросы школьного образования. По мнению академика, нынешняя система Единого госэкзамена не обеспечивает развитие у школьников творческих способностей и желания заниматься наукой.

"ЕГЭ просто разрушил нашу сильную, мощную российскую школу, и сегодня мы не имеем традиционной советской школы и не создали новую", — сказал Морозов РИА Новости во вторник.

По его словам, натаскивание школьников на сдачу экзамена явно противоречит той глубине знаний, которую ученик должен получать в традиционной школе.

"Идею обсудить концепцию среднего образования и вновь вернуться, без революционных шагов, к прежней, стратегической системе обучения полностью поддерживаю", — подчеркнул законодатель.