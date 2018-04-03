Дума может ограничить максимальную долю расходов семьи на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об установлении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

"Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не может превышать 15%. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму",- говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что во многих субъектах РФ предельно допустимая доля собственных расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи составляет 22%. Однако в некоторых регионах с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами. Авторам инициативы это представляется несправедливым.

"Так, например, в Якутии это 15%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Москве — 10%", — сообщается в пояснительной записке.

Подчёркивается, что законопроект позволит обеспечить оказание социальной помощи гражданам, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. В случае одобрения новая норма вступит в силу с 1 января 2019 года.