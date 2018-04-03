Полигон "Ядрово" в Подмосковье накрывают пленкой для подготовки к дегазации

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Участки мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамском районе накрываются пленкой для проведения работ по дегазации, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья в Telegram-канале.

"Голландские специалисты высоко оценили ход работ по подготовке полигона "Ядрово" к дегазации. Сейчас формируется тело полигона, подготовленные участки накрывают пленкой", — говорится в сообщении.

Как отметил проект-менеджер компании Multriwell BV Фрэнк Верной, подготовка к дегазации идет по плану.

"Мы привезем большой экскаватор со стичером, будем делать проколы для сбора газа, газ будет собираться в единую систему и сжигаться. К 15 июня будут закончены все работы, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраной и выход к факелу", — сказал он.

По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.