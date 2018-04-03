Комитет Госдумы выступил против запрета пропаганды криминальной субкультуры

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании во вторник рекомендовал отклонить проект о запрете пропаганды криминальной субкультуры.
"В пояснительной записке автор больше времени уделяет действиям различных подростковых групп, в которых применяется субкультура. Что же касается предложений по внесению изменений в законы, то автор законопроекта не учел, что все эти проблемы законодательством уже отрегулированы", — заявил на заседании первый зампред комитета Эрнест Валеев.
По его словам, предложение автора проекта не содержит новелл по действующему законодательству. Кроме того, комитеты Госдумы по культуре, а также вопросам семьи, женщин и детей проект также не поддержали, отметил Валеев.