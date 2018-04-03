Глава СПЧ призвал не торопиться c блокировкой Telegram

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал не торопиться с блокировкой мессенджера Telegram, говорится на сайте СПЧ.

Федотов сказал, что блокировка мессенджера касается законных интересов 15 миллионов россиян. Нельзя забывать о возможных финансовых потерях инвесторов, вложивших деньги в продвижение Telegram-каналов.

Он отметил, что правоохранительные органы заинтересованы в доступе к переписке лиц, совершивших преступление.

"Речь в данном случае идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений… но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства", — добавил Федотов.