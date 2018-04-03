Путин подписал закон о новых нормах содержания алкоголя в крови у водителей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови", — сообщалось ранее в сопроводительных документах к проекту данного закона.

При этом закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).