Telegram по просьбе СПЧ блокировал каналы с инструкциями для террористов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Telegram по просьбе президентского совета по правам человека в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты "с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов", говорится в комментарии главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте совета.
Федотов подчеркнул, что "подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки".
В среду, 4 апреля, истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России. В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что ведомство не получало официального ответа Telegram.