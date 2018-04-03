Telegram по просьбе СПЧ блокировал каналы с инструкциями для террористов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Telegram по просьбе президентского совета по правам человека в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты "с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов", говорится в комментарии главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте совета.

"Мы обнаружили в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов. Очевидно, что существование таких чатов и каналов не имело ничего общего со свободой слова… мы обратились к руководству мессенджера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки", — сказал он.

Федотов подчеркнул, что "подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки".

Глава СПЧ добавил, что Совет готов сделать все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан.

В среду, 4 апреля, истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России. В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что ведомство не получало официального ответа Telegram.