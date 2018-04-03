Весна в Москве: коммунальщики озеленяют столицу и зовут на субботники

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 2 тысяч деревьев планируется высадить в Москве в рамках программы городского благоустройства в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

По словам коммунальщиков, деревья, которые планируется высаживать, подбираются специально для каждой улицы с учетом ее общего облика.

"В основном высаживаются липы, клены, вязы, рябины, каштаны, декоративные яблони. В разработке концепции озеленения принимают участие не только проектировщики, но и дендрологи", — рассказали в КГХ.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству, в рамках которого 14 и 21 апреля пройдут субботники. Вице-мэр рассказал, что в ходе этих мероприятий, помимо прочего, в порядок приведут городские и внутридворовые территории, промоют и покрасят фасады зданий, отремонтируют дороги и остановки, обновят разметку, а также займутся посадкой деревьев и устройством цветников.

Озеленение

Как рассказали в пресс-службе КГХ, озеленение в Москве начинается, как только в город приходит первое тепло. Так, уже в ближайшее время в столице начнется высадка кустарников на реконструированных по программе 2017 года улицах Москвы, — их необходимо сажать ранней весной.

"Этой весной будут высажены порядка 140 тысяч кустарников: спирея, багряник, боярышник, барбарис, кизильник. В 2018 году также будут высажены цветы-однолетники (бегония, петуния, тагетес, цинния), многолетники (роза, астра, гвоздика, герань), двулетники (виола трехцветная, виола рогатая), а также тюльпаны", — добавили коммунальщики.

Как отметили в ведомстве, высадка кустарников станет продолжением озеленительных работ: к весне на столичных улицах уже посажены деревья-крупномеры, так как они лучше приживаются, если их высадить поздней осенью, когда растения входят в состояние покоя. Так, например, в прошлом году во время благоустройства по программе "Моя улица" было высажено около 5 тысяч деревьев, на территории столицы появились березы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны.

"Поздней осенью и в начале зимы высаживают крупномерные деревья высотой 2-7 метров и диаметром кроны 1-4 метра, в возрасте от 15 до 40 лет. Все они приспособлены к российским зимам и сложным условиям мегаполиса. В это же время высаживают сирень – в отличие от других кустарников она хорошо укореняется именно поздней осенью, чтобы в следующем году дать максимальный прирост", — говорится в сообщении.

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По словам коммунальщиков, сейчас высаженные деревья находятся в состоянии покоя. Для того чтобы начался рост, температура в приствольных кругах (участках земли под кроной дерева) должна достичь как минимум 10 градусов тепла.

"В первый год после пересадки любые растения распускаются и зацветают позже других. Обычно отставание составляет около месяца, а на затененных и ветреных участках может достигать полутора месяцев", — добавляют специалисты.

Отмечается, что весь посадочный материал, который появляется на улицах Москвы, это результат долгой и кропотливой работы специалистов. "Деревья и кустарники привозят из специализированных питомников, где строго соблюдается технология выращивания. Раз в 3-4 года каждое дерево пересаживают для формирования компактной корневой системы, делают обрезку кроны. Такие саженцы легче переносят стресс при транспортировке и пересадке на постоянное место", — говорят в комплексе городского хозяйства.

Основные работы по уходу за высаженными осенью растениями начинаются ранней весной. Зимой специалисты лишь обрезают сломавшиеся ветки и очищают кроны от снега. По информации КГХ, подрядчик дает трехлетнюю гарантию на каждое дерево и в течение этого времени обеспечивает весь необходимый уход, чтобы деревья прижились и хорошо себя чувствовали.

"Стволы укрывают мешковиной для защиты от солнечных ожогов, в марте проводится санитарная и формирующая обрезка. Когда снег сходит, к корням добавляют плодородный грунт, а щепу в приствольном круге заменяют новой. После наступления тепла деревья удобряют, а при необходимости лечат и защищают от вредителей. После зимы ствол и ветки промывают водой. Летом недавно высаженные крупномеры поливают чаще других деревьев, до трех раз в неделю", — рассказали в комплексе.

Субботники

По словам коммунальщиков, этой весной на городских субботниках ожидается не менее 2,8 миллиона участников, что соответствует числу людей на этих мероприятиях в прошлом году. Как отметили в пресс-службе, основная идея месячника по благоустройству – приведение города в порядок после зимы и подготовка к летнему сезону. Мусор, собранный во время месячника благоустройства и общегородских субботников, вывезут предприятия, занимающиеся утилизацией отходов по государственным контрактам.

Московские коммунальщики, несмотря на затянувшиеся холода, уже начали подготовку к месячнику весеннего благоустройства. Например, городские службы уже моют вентиляционные сооружения, чистят дорожные знаки и шумозащитные экраны, а также продолжают вывозить оставшийся снег с улиц.

Также заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

"В частности, во время субботников будет организовано сгребание мусора и листвы с газонов, покраска малых архитектурных форм, обустройство цветников. Все участники будут обеспечены необходимым инвентарём, транспортом, оборудованием и посадочным материалом", — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в уборке московских улиц может принять участие любой желающий, для этого даже не придется покупать свой инвентарь: городские службы выдадут участникам все необходимое. "В городских, окружных и районных СМИ будет размещена вся необходимая информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи инвентаря, а также об ответственных за организацию работ", — заключили коммунальщики.