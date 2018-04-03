Водосточные сети в Москве чистят в рамках подготовки к весеннему паводку

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ГУП "Мосводосток" проводит обследование и очистку трубопроводов от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила в рамках подготовки к весеннему паводку, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Чтобы предотвратить скопления воды, постоянно проводится комплекс работ по очистке и ремонту водосточной сети, расчистке открытых русел рек, строительству и реконструкции участков трубопроводов. В целом сооружения городской водосточной сети готовы к весеннему паводку и обеспечению нормального пропуска воды", – сказал Бирюков.

По его словам, во время оттепели эксплуатационные службы переходят на усиленный режим работы и дополнительно дежурят в пониженных местах для поддержания работоспособного состояния водоприемных колодцев и откачки воды. При необходимости для устранения скоплений воды ГУП "Мосводосток" может задействовать более 1,2 тысячи сотрудников (более 350 бригад) и 250 единиц техники, в том числе специализированной и откачивающей.

Москвичи могут круглосуточно сообщить о подтоплениях на улицах города по телефону: 8 (495) 657-87-03, напомнил заммэра.