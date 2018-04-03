Россиян ждут длинные выходные в майские праздники

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В связи с празднованием Первомая в первую неделю месяца лишь два дня будут рабочими.

Первое мая в этом году приходится на вторник, поэтому выходные дни начнутся 29 апреля и продолжатся до среды 2 мая. Таким образом, 3 и 4 мая останутся единственными рабочими днями на неделе. Суббота 28 апреля при этом будет рабочим днем.

Еще через неделю россиян ждет выходной 9 мая.

Дополнительные выходные ждут россиян и в июне. Они начнутся в воскресенье 10 июня и продлятся до вторника 12 июня. Понедельник будет нерабочим за счет переноса выходного с субботы.