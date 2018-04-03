Омбудсмен Крыма заявила о нарушении прав крымчан со стороны Интерпола

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Интерпол перестал разыскивать лиц, совершивших преступления в Крыму, что является грубейшим нарушением прав потерпевших, заявила уполномоченный по правам человека в крымском регионе Людмила Лубина.

"Международная организация Интерпол отказалась с прошлого года разыскивать лиц, совершивших преступление в Крыму. Это, конечно, грубейшее нарушение прав потерпевших и всего общества", — сказала Лубина на заседании президиума крымского парламента.

В комментарии РИА Новости омбудсмен уточнила, что в Интерполе исходят из того, что Крым является территорией Украины.

"У нас такая ситуация получается, что они (подозреваемые) совершили преступления и уехали, к примеру в Украину, а там (в Интерполе) говорят, что если Крым – это территория Украины, то пусть Украина и разыскивает своих же преступников, поэтому наши силовые структуры не могут подать в международный розыск", — сказала омбудсмен.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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