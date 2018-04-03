КЕМЕРОВО, 3 апр — РИА Новости. Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом облсовета, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.

Он пояснил, что Тулеев получил вакантный мандат как зарегистрированный кандидат из единого списка, выдвинутого Кемеровским региональным отделением партии "Единая Россия". В 2013 году Тулеев возглавлял этот список, но депутатом не стал, так как занимал пост главы региона.

Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева.