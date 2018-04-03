Социологическая конференция в Москве соберет участников из восьми стран

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В работе Грушинской социологической конференции в этом году примут участие исследователи и эксперты в разных сферах из восьми стран и шести десятков российских городов, сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Грушинская конференция "Социолог 2.0: трансформация профессии" пройдет в Москве 18-19 апреля; ее организаторами выступают ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России.

Участники нынешней — восьмой — конференции обсудят задачи, которые ставит перед исследовательской индустрией стремительно развивающаяся цифровая среда, уточнили во ВЦИОМ. В рамках двухдневной конференции организуют более 20 секций, круглых столов и мастер-классов.

"В ходе 20 дискуссионных площадок участники из 8 стран и 62 городов России обсудят ключевые тренды в развитии общества, индустрии и профессии исследователя", — говорится в пресс-релизе.

В работе конференции будут участвовать исследователи-практики из крупнейших российских и международных компаний, представители власти, бизнеса, ведущих российских вузов.

Конференцию традиционно откроет пленарное заседание, после этого работа продолжится в рамках нескольких тематических секций. Как уточнили во ВЦИОМ, специальный блок мероприятий конференции будет посвящен "модным машинным технологиям" — это в том числе и дискуссия об использовании больших данных, и разговор об анализе социальных медиа.