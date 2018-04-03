В Счетной палате рассказали об итогах программы закупки школьных автобусов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Программа закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в регионы в 2017 году позволила обновить парк транспортных средств со сроком эксплуатации более 5 лет и более 10 лет на 27,1% и 30,5% соответственно, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ.

Эффективность расходования Минпромторгом 6,76 миллиарда рублей из бюджета на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в регионы обсудили на заседании коллегии Счетной палаты.

"Оказанная мера господдержки позволила закупить и поставить в регионы 1438 АСМП и 1559 школьных автобусов, удовлетворив заявленную потребность в АСМП класса "В" на 24,7%, в школьных автобусах — на 31%", — говорится в сообщении.

Всего в 2017 году Минпромторг заключил с регионами 174 государственных контракта на поставку школьных автобусов и оказание услуг по их доставке на общую сумму 3,02 миллиарда рублей и 211 контрактов на поставку и доставку АСМП на общую сумму 3,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что в прошлом году Минпромторг заключил четырехсторонние госконтракты на поставку транспорта в регионы, одной из сторон которых являлся субъект РФ. Это позволило обеспечить контроль проведения регистрации и учета полученной техники в реестрах госимущества и ее адресное распределение непосредственным потребителям в регионе, следует из сообщения.

"Реализация в 2017 году закупки АСМП и школьных автобусов… создала условия для повышения эффективности системы скорой медицинской помощи, а также улучшения транспортной доступности в сфере образования и обеспечения безопасности детей на дорогах. Она позволила обновить парк транспортных средств (требующих замены) со сроком эксплуатации более 5 лет и более 10 лет на 27,1% и 30,5%, соответственно, а также обеспечить реализацию мер государственной поддержки автомобильной промышленности", — добавили в пресс-службе.