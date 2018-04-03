Госдума разрешила свободный сбор валежника с 2019 года

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев еще при рассмотрении проекта закона в первом чтении пояснял журналистам, что решаемая законом проблема чрезвычайно актуальна практически для всех регионов России. По его словам, для граждан будет введен упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или их частей, поврежденных из-за непогоды или по иным естественным причинам, для отопления или иных хозяйственных нужд.

Помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, таким образом, очищая их от захламления древесными материалами, считает депутат.