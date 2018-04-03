Надписи с пожеланием счастья от Тулеева исчезли с автобусов Кемерово

КЕМЕРОВО, 3 апр – РИА Новости. Надписи с пожеланием счастья, благополучия и удачи за подписью экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подавшего в воскресенье в отставку, исчезли с городского транспорта в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" и гибели 64 человек. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.

Еще в воскресенье на большом количестве автобусов и маршрутных такси в Кемерово были нанесены надписи "Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев" и "Уважаемые земляки! Здоровья Вам и удачи! Губернатор области А.Г. Тулеев". Надписи были нанесены на автобусы, приобретённые по губернаторской программе, которая действовала во всем Кузбассе.

Во вторник корреспондент РИА Новости не увидел ни одного автобуса с такой надписью в Кемерово. Местные СМИ пишут, что в Новокузнецке с общественного транспорта также убирают надписи с упоминанием экс-губернатора Тулеева. Получить комментарий в департаменте транспорта и связи Кемеровской области РИА Новости не удалось.

В Кузбассе действует около 40 межобластных автобусных маршрутов, три международных (до Казахстана). Ежедневно на маршрутную сеть области выходит порядка 2,5 тысячи единиц подвижного состава. Автобусным сообщением охвачены все города, рабочие посёлки и 90% сельских поселений.

На протяжении многих лет власти Кузбасса предоставляют населению меры социальной поддержки в общественном транспорте. Льготами на проезд пользуются 33 категории граждан. Предприятиями государственной формы собственности и муниципальными предприятиями в 2016 году из перевезенных 316,2 миллиона пассажиров 51% пользуются транспортом бесплатно. Кроме того, Тулеев неоднократно объявлял бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях по праздникам и в дни выборов разного уровня.