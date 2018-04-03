Парк "Земля леопарда" предложил подписчикам выбрать имя молодому леопарду

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" в преддверии своего шестилетия объявил конкурс на выбор имени для молодой самки дальневосточного леопарда Leo 61F. Об этом сообщает сам парк.
"По случаю дня рождения национальный парк решил сделать подарок всем своим подписчикам в социальных сетях и дать им возможность выбрать имя для самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Все, что нужно для участия в акции, – быть подписанным на группу "Земли леопарда" в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo61F", — говорится в сообщении.
На втором этапе отберут пять наиболее популярных вариантов, после чего запустят голосование на лучшее имя.
Leo 61F – молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не рожала котят.