Парк "Земля леопарда" предложил подписчикам выбрать имя молодому леопарду

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" в преддверии своего шестилетия объявил конкурс на выбор имени для молодой самки дальневосточного леопарда Leo 61F. Об этом сообщает сам парк.

Национальный парк был образован в Приморском крае постановлением правительства России 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится около 70% ареала дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки планеты.

"По случаю дня рождения национальный парк решил сделать подарок всем своим подписчикам в социальных сетях и дать им возможность выбрать имя для самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Все, что нужно для участия в акции, – быть подписанным на группу "Земли леопарда" в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo61F", — говорится в сообщении.

На втором этапе отберут пять наиболее популярных вариантов, после чего запустят голосование на лучшее имя.

Leo 61F – молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не рожала котят.