ВЦИОМ: в Якутии и Приморье снизилось число желающих покинуть Дальний Восток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр – РИА Новости. Количество желающих переехать с Дальнего Востока жителей Якутии и Приморья существенно сократилось, а в самом бедном регионе — Еврейской автономной области желающих уехать все больше, сообщила директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова.

По ее словам, исследование проведено в марте, были опрошены 8 тысяч жителей Дальнего Востока.

"За последний год мы увидели сокращение доли тех, кто планирует сменить место жительства и уехать за пределы макрорегиона. В 2017 году этот показатель составил 38%", — сказала Михайлова на пленарной сессии конференции по демографическому развитию Дальнего Востока.

"Значимо позитивная динамика наблюдается в республике Саха (Якутия), где доля намеревающихся уехать из своего региона сократилась на 12 процентных пунктов, Приморский край — регион, в котором на 9 процентных пунктов сократилась численность тех, кто задумывается о смене места жительства", — уточнила она.

"Еврейская автономная область остается тем субъектом, где с каждым годом растет численность намеревающихся уехать из своего региона", — добавила Михайлова.

Четвертая всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральных властей, работодателей Дальнего Востока, эксперты в области демографии.