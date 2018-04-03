СМИ уличили "спасшегося пассажира" Ан-148 во лжи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Риелтор из Сочи Максим Коломейцев, утверждавший, что едва не полетел на Ан-148, потерпевшем крушение в Подмосковье, не покупал билет на этот рейс. Об этом говорится в сюжете программы "Первая передача" на телеканале НТВ.

Коломейцев прославился после катастрофы самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего из Москвы в Орск. Предприниматель заявил, что купил билеты на злополучный рейс, но изменил дату вылета за несколько дней до трагедии.

НТВ направил официальный запрос в "Саратовские авиалинии", чтобы выяснить, бронировал ли Коломейцев билеты на день крушения самолета. В авиакомпании ответили отрицательно. Справка за подписью гендиректора авиаперевозчика гласит: "Согласно данным системы бронирования, билет на имя Коломейцева Максима Владимировича на перевозку рейсом 6B-703 по маршруту Москва (Домодедово) — Орск 11 февраля 2018 года не оформлялся".

Риелтор в свое оправдание продемонстрировал корреспондентам телеканала выписку из банка, в которой говорилось о покупке авиабилета на сумму 10576 рублей. При этом из нее следовало, что билет был куплен на рейс из Шереметьево, тогда как Ан-148 отправился в последний полет из Домодедово.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с радаров 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.