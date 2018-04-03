РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Все решает цена". Почему охранники в общественных местах не готовы к ЧП

08:0003.04.2018
(обновлено: 08:01 03.04.2018)
03502
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОхранник у воротОхранник у ворот
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате пожара там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Выяснилось, что у ЧОП, охранявшего торговый центр, вообще не было соответствующей лицензии. О том, как должны действовать охранники в случае ЧП и нужно ли менять что-то на уровне законодательства, корреспондент РИА Новости Александр Чернышев поговорил с советником директора Росгвардии Александром Хинштейном.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
Росгвардия просит наказать своих сотрудников после пожара в "Зимней вишне"

— Как получилось, что охрана ТЦ "Зимняя вишня" не была готова к чрезвычайной ситуации?

Центральный проверяющий аппарат Росгвардии после выезда в Кемерово установил, что охрана ТЦ осуществлялась незаконно. "Зимняя вишня" заключила договор с ЧОП "Центр защиты", у которого не было лицензии на оказание трех категорий услуг, прописанных в договоре с торгово-развлекательным комплексом.

— Каких именно?

Не было лицензии на осуществление пультовой охраны и на консультирование заказчика по вопросам безопасности. Но самое серьезное нарушение — они не имели права охранять объекты массового скопления людей.

— Что это означает на практике?

Очень просто: охранники не прошли должную подготовку, а потому не знали, как эвакуировать людей. Об этом говорит и отношение сотрудников охраны к эвакуационным дверям. В момент пожара они попросту были не готовы: арестованный сотрудник ЧОП утверждает, что растерялся и не смог включить сигнализацию.

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
Перейти в фотобанк
Охранявшая "Зимнюю вишню" фирма самоликвидировалась

Причем работники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии проверяли "Центр защиты" и не могли не знать о нарушениях: для этого достаточно сопоставить два документа — лицензию и договор с заказчиком. Это не останется безнаказанным. Директор Росгвардии Виктор Золотов относится к вопросу предательства интересов службы жестко, особенно в ситуации, когда погибли люди. По его решению материалы дела готовятся к передаче в Следственный комитет.

— Как вообще должны готовить лицензированных охранников?

Каждый из них проходит практическую и психологическую подготовку, инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Кроме того, подписываются соглашения с местными подразделениями Росгвардии и полиции по взаимодействию, оказанию помощи и поддержке. В них четко указывается, как именно охрана должна вести себя в различных обстоятельствах. Ведь, по сути, негосударственный сектор безопасности — это резерв государственного. При пожаре людям без разницы, в какую форму одет человек, который поможет им спастись. 

 

 

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре

— Что конкретно должен делать охранник в чрезвычайной ситуации?

 

Есть инструкция, где прописан порядок его действий. Я не буду перечислять все, но главное — он должен включить сигнализацию, открыть аварийные выходы, сообщить о случившемся ответственным службам, руководить персоналом до приезда специалистов.

— На ваш взгляд, должно ли что-то измениться в законодательстве, касающемся охранного бизнеса?

Закон о частной детективной и охранной деятельности был принят давно и во многом устарел. Сегодня охрана — это по большей части охрана имущества, а не людей. На мой взгляд, это не совсем правильно. Кроме того, по моему мнению, охранный бизнес должен регулироваться не общими подходами к коммерческому сектору, а иметь другие стандарты, особенно если речь идет о безопасности людей в общественных местах или в общеобразовательных учреждениях.

Больше года назад мы внесли в правительство проект постановления, в котором предложили повысить требования, предъявляемые к ЧОП, претендующим, например, на охрану школ. Но пока мы с коллегами не нашли понимания. В первую очередь против выступает Федеральная антимонопольная служба, ссылаясь на закон о защите конкуренции. Во главе угла должна стоять квалификация исполнителей, а не цена за услугу.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
Очевидица рассказала, как дети пытались выбраться из кемеровского ТЦ

— О каких требованиях шла речь?

События в нескольких российских школах показали, что объекты охраняли непрофессионалы. Например, в Самаре, где ученик принес в здание два пневматических ружья, за безопасность отвечал пенсионер. Одно из наших главных требований — наличие опыта работы по госконтрактам, а также заключенных договоров о содействии с Росгвардией и органами внутренних дел. У всего, что касается безопасности, особенно безопасности детей, должны быть высокие стандарты.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена