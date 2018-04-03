"Все решает цена". Почему охранники в общественных местах не готовы к ЧП

Росгвардия попросила привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые допустили неподготовленных охранников к работе в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате пожара там погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Выяснилось, что у ЧОП, охранявшего торговый центр, вообще не было соответствующей лицензии. О том, как должны действовать охранники в случае ЧП и нужно ли менять что-то на уровне законодательства, корреспондент РИА Новости Александр Чернышев поговорил с советником директора Росгвардии Александром Хинштейном.

— Как получилось, что охрана ТЦ "Зимняя вишня" не была готова к чрезвычайной ситуации?

Центральный проверяющий аппарат Росгвардии после выезда в Кемерово установил, что охрана ТЦ осуществлялась незаконно. "Зимняя вишня" заключила договор с ЧОП "Центр защиты", у которого не было лицензии на оказание трех категорий услуг, прописанных в договоре с торгово-развлекательным комплексом.

— Каких именно?

Не было лицензии на осуществление пультовой охраны и на консультирование заказчика по вопросам безопасности. Но самое серьезное нарушение — они не имели права охранять объекты массового скопления людей.



— Что это означает на практике?

Очень просто: охранники не прошли должную подготовку, а потому не знали, как эвакуировать людей. Об этом говорит и отношение сотрудников охраны к эвакуационным дверям. В момент пожара они попросту были не готовы: арестованный сотрудник ЧОП утверждает, что растерялся и не смог включить сигнализацию.

Причем работники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии проверяли "Центр защиты" и не могли не знать о нарушениях: для этого достаточно сопоставить два документа — лицензию и договор с заказчиком. Это не останется безнаказанным. Директор Росгвардии Виктор Золотов относится к вопросу предательства интересов службы жестко, особенно в ситуации, когда погибли люди. По его решению материалы дела готовятся к передаче в Следственный комитет.

— Как вообще должны готовить лицензированных охранников?

Каждый из них проходит практическую и психологическую подготовку, инструктаж, как действовать в чрезвычайной ситуации. Кроме того, подписываются соглашения с местными подразделениями Росгвардии и полиции по взаимодействию, оказанию помощи и поддержке. В них четко указывается, как именно охрана должна вести себя в различных обстоятельствах. Ведь, по сути, негосударственный сектор безопасности — это резерв государственного. При пожаре людям без разницы, в какую форму одет человек, который поможет им спастись.



— Что конкретно должен делать охранник в чрезвычайной ситуации?

Есть инструкция, где прописан порядок его действий. Я не буду перечислять все, но главное — он должен включить сигнализацию, открыть аварийные выходы, сообщить о случившемся ответственным службам, руководить персоналом до приезда специалистов.

— На ваш взгляд, должно ли что-то измениться в законодательстве, касающемся охранного бизнеса?

Закон о частной детективной и охранной деятельности был принят давно и во многом устарел. Сегодня охрана — это по большей части охрана имущества, а не людей. На мой взгляд, это не совсем правильно. Кроме того, по моему мнению, охранный бизнес должен регулироваться не общими подходами к коммерческому сектору, а иметь другие стандарты, особенно если речь идет о безопасности людей в общественных местах или в общеобразовательных учреждениях.

Больше года назад мы внесли в правительство проект постановления, в котором предложили повысить требования, предъявляемые к ЧОП, претендующим, например, на охрану школ. Но пока мы с коллегами не нашли понимания. В первую очередь против выступает Федеральная антимонопольная служба, ссылаясь на закон о защите конкуренции. Во главе угла должна стоять квалификация исполнителей, а не цена за услугу.

— О каких требованиях шла речь?

События в нескольких российских школах показали, что объекты охраняли непрофессионалы. Например, в Самаре, где ученик принес в здание два пневматических ружья, за безопасность отвечал пенсионер. Одно из наших главных требований — наличие опыта работы по госконтрактам, а также заключенных договоров о содействии с Росгвардией и органами внутренних дел. У всего, что касается безопасности, особенно безопасности детей, должны быть высокие стандарты.