Тележурналист Кондрашов стал первым заместителем гендиректора ВГТРК

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Тележурналист Андрей Кондрашов подтвердил РИА Новости, что назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

Кондрашов является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года, "Путин", премьера которого состоялась в социальных сетях, и "Валаам", в котором также принял участие президент РФ. Он также был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

"Полномочия связаны с широким кругом вопросов и координацией в политическом вещании всего холдинга", — сообщил РИА Новости Кондрашов.

Он добавил, что функции первого заместителя генерального директора холдинга также исполняет Антон Златопольский.

В программе "Вести" Кондрашов работал с августа 1991 года: собственный корреспондент по Центральной Азии, затем — специальный корреспондент. Освещал события в Ингушетии, Северной Осетии, Таджикистане, Чечне, на Балканах, в Афганистане. С 2005 года — ведущий программы "Вести", с 2007 года ведет программу "Вести недели". С сентября 2008 года — ведущий программы "Вести в 20:00" в паре с Марией Ситтель. В 2016 году был назначен директором дирекции программы.

Награжден медалями Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и I степени. Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Ведущий информационных программ" в паре с Марией Ситтель (2015).