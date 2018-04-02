Власти Москвы отказали в проведении акции против домогательств 3 апреля

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Москвы отказали в проведении на Манежной площади акции против сексуальных домогательств, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников в понедельник.

Ранее одна из организаторов акции, общественный деятель Алена Попова заявила, что в мэрию была подана заявка на проведение соответствующей акции 29 марта с 16.00 до 20.00 мск на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк "Сокольники", так как на площади в это время заявлено другое мероприятие. Позднее Попова на странице мероприятия в Facebook, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акция переносится на ‪3 апреля‬ на Манежную площадь. В мэрии тогда заявили, что рассматривают соответствующую заявку.

"По данной заявке отказано. В указанном месте будет проходить другое мероприятие", — сказал Черников.

При этом он не уточнил, какое мероприятие будет проходить в это время на Манежной площади.

Ранее председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.