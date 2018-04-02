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Общество

Центральная Россия борется с гриппом и ОРВИ и продлевает школьные каникулы

19:0802.04.2018
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фотоВо время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в ряде областей центральной части России на 17,9% — 78,7%, власти некоторых регионов продлевают школьные каникулы, сообщают региональные управления Роспотребнадзора.

Учительница объясняет ученикам правила использования медицинских масок в целях профилактики гриппа ОРВИ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В 29 российских регионах зафиксировали вспышки гриппа и ОРВИ

Высокие показатели

Больше всего эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по итогам минувшей недели превышен в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

"В целом по области за неделю 26 марта — 1 апреля было зарегистрировано 9174 случая ОРВИ и гриппа (157 случаев гриппа), среди обратившихся за медицинской помощью 65,9% составили дети в возрасте до 14 лет. Показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги среди совокупного населения на 46%", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

В Калужской области эпидпорог превышен на 78,7%.

"Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения (+78,7%) и составил 108,8 на 10 тысяч населения. Заболеваемость во всех возрастных группах выше пороговых показателей", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Профилактика гриппа и ОРВИ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Заболеваемость россиян гриппом зимой снизилась на 22%

В Тульской области эпидпорог превышен на 46,4%. Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 12,8 тысячи случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

"Среди детей 7-14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 20,6%, в остальных возрастных группах порог превышен", — отмечает ведомство.

Дополнительные каникулы

В Ярославской области, наоборот, Роспотребнадзор констатирует ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Возбудителем преимущественно является грипп А (H1N1 pdm 09).

"На 13-ой неделе текущего года за медицинской помощью по поводу ОРВИ и гриппа обратилось более 6,5 тысячи детей в возрасте от 0 до 14 лет. Эпидемический порог по возрастным категориям детей с трех до шести лет превышен на 25,5%, среди детей школьного возраста с 7-14 лет на 40%", — говорится в сообщении ведомства.

Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Карелии ввели карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ

Отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей на 35% увеличилось число заболевших, нуждающихся в стационарной помощи.

Как сообщает областное правительство, руководители школ рассматривают вопрос о продлении или об объявлении дополнительных каникул.

"Дополнительные каникулы, до 9 апреля, объявлены во всех школах Угличского, Ростовского и Некоузского муниципальных районов, во всех образовательных организациях Ярославля для учеников начальной школы (с первого по четвертый класс), а также в двух школах Мышкинского муниципального района", — информируют власти.

Там, где болеют более 20% детей, объявляется карантин. Так, по данным на понедельник, на карантин закрыто пять классов в двух школах Рыбинска и три класса в двух школах Ярославля.

Весенние каникулы продлены и в Воронеже – учиться дети придут только 5 апреля.

Пустой школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Свыше двухсот школ Саратовской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

"За 13-ую неделю наблюдения обратились за медицинской помощью в области 14800 больных, в том числе детей до 14 лет – 8259, что на 33,4% выше эпидпорога. Дети в возрасте до 14 лет составили в общей структуре заболевших гриппом и ОРВИ 55,8%", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе полностью приостановлена работа одной школы и шести детских садов, также не посещают занятия воспитанники восьми групп в пяти детских садах, добавили в ведомстве.

Ситуация на контроле

В Брянской области превышение эпидпорога, по данным санитарных врачей, составляет 29,4%. За минувшую неделю в областном центре заболели гриппом и ОРВИ около 4,4 тысячи человек, в том числе 3,2 тысячи – дети до 14 лет.

"Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, в том числе: у детей от нуля до двух лет — на 15,4%, у детей 3-6 лет — на 20,6%, среди школьников 7-14 лет — на 8,6%, среди взрослого населения — на 13,0%", — сообщает ведомство.

Аптечный киоск. Архив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Новгородской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Владимирские медики отмечают превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 41,4%.

"С 26 марта по 1 апреля 2018 года в области зарегистрировано 14499 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, среди них 8491 ребенок", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В Тверской области на минувшей неделе заболеваемость инфекциями верхних и нижних дыхательных путей превышена на 17,9 % за счет возрастной группы лиц 15 лет и старше. Среди школьников 7-14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 2%, у детей 3-6 лет — ниже на 9,3%, информирует областное управление Роспотребнадзора.

"Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом остается на контроле", — добавили в ведомстве.

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