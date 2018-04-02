"Единая Россия" до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Партийный проект "Единой России" "Культура малой родины" до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры на предмет возможных рисков их закрытия, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым обратил внимание на недопустимость закрытия действующих домов культуры.

"Построив даже один большой выставочный центр в регионе, не надо забывать о сотнях домах культуры в глубинке. И мы, силами нашего партийного проекта, осуществим мониторинг существующих домов культуры на предмет возможных рисков их закрытия. Если такие будут обнаружены, то мы тщательно проанализируем причины. Возможно, включив такой ДК в наш проект, мы сможем его спасти", — цитирует пресс-служба партии слова координатора проекта Ольгу Казакову.

Она добавила, что в регионах, где появятся масштабные выставочные центры, партийный проект будет "особенно следить за тем, что у них происходит в сельских домах культуры и какой акцент они делают на села".

"Это важно для проекта, чтобы исполнительная власть регионов не переключилась полностью на глобальные стройки. Наша задача – привести в достойный вид и не допустить необоснованного закрытия действующих", — сказала Казакова.